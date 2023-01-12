Е-акцизы для алкогольных напитков и табачных изделий: Рада сделала первый шаг

Цитата

«Рада приняла за основу 8286/8287 по введению электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия. За – 242 и 231», – написал Железняк.

Он отметил, что многое будет еще дорабатываться до второго чтения.

«Разрабатывать систему и внедрять будет Минцифры. В том числе у граждан будет возможность проверить через «Дію» оригинальность продукции», - отметил Железняк.

Дополнение

На Львовщину без растаможки завезли электронные сигареты более чем на 15 млн грн, их изъяли.