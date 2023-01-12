Е-акцизы для алкогольных напитков и табачных изделий: Рада сделала первый шаг
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла за основу законопроекты №8286, №8287 о введении электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.
Цитата
«Рада приняла за основу 8286/8287 по введению электронной акцизной марки на алкоголь и табачные изделия. За – 242 и 231», – написал Железняк.
Он отметил, что многое будет еще дорабатываться до второго чтения.
«Разрабатывать систему и внедрять будет Минцифры. В том числе у граждан будет возможность проверить через «Дію» оригинальность продукции», - отметил Железняк.
Дополнение
На Львовщину без растаможки завезли электронные сигареты более чем на 15 млн грн, их изъяли.