Джошуа про майбутній бій-реванш: вийду на ринг вбивати Усика
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа висловився про майбутній бій-реванш з Олександром Усиком, який забрав у нього титули за версіями WBA, IBF, WBO і IBO, повідомляє УНН з посиланням на iFL TV.
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За словами британця, йому вже остогидило програвати і він рішуче націлений на жорстку перемогу в бою-реванші з Усиком.
“Я втомився, дідько забирай, програвати. З мене вистачить! Я більше не хочу вивчати солодку науку. Подобається рефері мій стиль або ні, але Усик може опинитися на канвасі в наступному бою. Це війна і я вийду на ринг вбивати Усика. Ось такий потрібен настрій. Не треба більше скромності. Все, що я думаю, — війна, вбивство. Хочу вийти на ринг та зробити йому боляче. Хочу забрати його душу. Хочу змусити його здатися”, — сказав британець.
Нагадаємо
Усик переміг Джошуа у їх першому бою одноголосним суддівським рішенням.
Що передувало цьому
Усик потрапив до трійки найкращих боксерів планети за версією “The Ring”.