Джошуа про майбутній бій-реванш: вийду на ринг вбивати Усика

Цитата

За словами британця, йому вже остогидило програвати і він рішуче націлений на жорстку перемогу в бою-реванші з Усиком.

“Я втомився, дідько забирай, програвати. З мене вистачить! Я більше не хочу вивчати солодку науку. Подобається рефері мій стиль або ні, але Усик може опинитися на канвасі в наступному бою. Це війна і я вийду на ринг вбивати Усика. Ось такий потрібен настрій. Не треба більше скромності. Все, що я думаю, — війна, вбивство. Хочу вийти на ринг та зробити йому боляче. Хочу забрати його душу. Хочу змусити його здатися”, — сказав британець.

Нагадаємо

Усик переміг Джошуа у їх першому бою одноголосним суддівським рішенням.

Що передувало цьому

Усик потрапив до трійки найкращих боксерів планети за версією “The Ring”.