Джошуа о предстоящем бое-реванше: выйду на ринг убивать Усика

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По словам британца, ему уже охладило проигрывать и он решительно нацелен на жесткую победу в бою-реванше с Усиком.

“Я устал, черт возьми, проигрывать. С меня хватит! Я больше не хочу учить сладкую науку. Нравится рефери мой стиль или нет, но Усик может оказаться на конвасе в следующем бою. Это война, и я выйду на ринг убивать Усика. Вот такое нужно настроение. Не нужно больше скромности. Все, что я думаю, – война, убийство. Хочу выйти на ринг и сделать ему больно. Хочу унести его душу. Хочу заставить его сдаться», – сказал британец.

Напомним

Усик победил Джошуа в их первом бою единогласным судейским решением.

Что предшествовало этому

Усик попал в тройку лучших боксеров планеты по версии The Ring.