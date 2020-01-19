Джонсон відмовив Путіну в нормалізації відносин між Британією і Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрівся з президентом Путіним у кулуарах берлінської конференції з Лівії у неділю, 19 січня. Про це передає УНН з посиланням на сайт уряду Великої Британії.
Джонсон дав зрозуміти Путіну, що не відбулося жодних змін у позиції Великої Британії через отруєння сім'ї Скрипалів у Солсбері з застосуванням нервово-паралітичної речовини російського походження "Новачок".
"Це було безрозсудним застосуванням хімічної зброї і нахабною спробою вбити невинних людей на британській землі. Така атака не повинна повторюватися", - цитує прем'єра сайт британського уряду.
Прем'єр-міністр сказав, що обидва президенти зобов'язані вирішувати питання міжнародної безпеки, включаючи Лівію, Сирію, Ірак і Іран.
"Однак не буде нормалізації наших двосторонніх відносин, поки Росія не припинить дестабілізуючу діяльність, яка загрожує Великій Британії і нашим союзникам і підриває безпеку наших громадян і нашу колективну безпеку", - сказав Джонсон.
Нагадаємо, раніше Борис Джонсон назвав помилкою свою віру в можливість нового перезавантаження відносин з Росією