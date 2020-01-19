Джонсон отказал Путину в нормализации отношений между Британией и Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон встретился с президентом Путиным в кулуарах берлинской конференции по Ливии в воскресенье, 19 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт правительства Великобритании.
Джонсон дал понять Путину, что не произошло никаких изменений в позиции Великобритании из-за отравления семье скрипача в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества российского происхождения "Новичок".
"Это было безрассудным применением химического оружия и наглой попыткой убить невинных людей на британской земле. Такая атака не должна повторяться", - цитирует премьера сайт британского правительства.
Премьер-министр сказал, что оба президента должны решать вопросы международной безопасности, включая Ливию, Сирию, Ирак и Иран.
"Однако будет нормализации наших двусторонних отношений, пока Россия не прекратит дестабилизирующее деятельность, которая угрожает Великобритании и нашим союзникам и подрывает безопасность наших граждан и нашу коллективную безопасность", - сказал Джонсон.
Напомним, ранее Борис Джонсон назвал ошибкой свою веру в возможность новой перезагрузки отношений с Россией.