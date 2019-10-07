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Джонсон має намір звернутися до Верховного суду з приводу відстрочки Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон має намір звернутися до Верховного суду в спробі вивести країну зі складу Євросоюзу до 31 жовтня з угодою з Брюсселем чи без. Про це повідомила в неділю газета Daily Telegraph, передає УНН.

Джонсон має намір звернутися до Верховного суду з приводу відстрочки Brexit

Зі слів джерел видання в уряді повідомляється, що Джонсон готовий дійти до найвищої судової апеляційної інстанції, щоб позбутися від необхідності писати лист Брюсселю з проханням про тримісячну відстрочку Brexit до 31 січня 2020 року.

До цього прем’єра примушує прийнятий у минулому місяці під тиском опозиції закон. У ньому йдеться про те, що глава уряду зобов’язаний зажадати відстрочку, якщо до 19 жовтня Лондон і Брюссель не досягнуть угоди про умови Brexit. Сам Джонсон неодноразово заявляв про те, що скоріше буде “лежати мертвим в канаві”, ніж попросить про відстрочку.

Гарантій, що Верховний суд прийме сторону Джонсона, немає, особливо з огляду на, що зовсім недавно ця судова інстанція визнала незаконним рішення прем’єра призупинити роботу парламенту на п’ять тижнів. Разом з тим високопоставлене джерело видання в уряді повідомило про те, що Джонсону важливо, щоб саме судді зобов’язали його направити лист в Брюссель, ніж чим він сам погодився зробити цей крок, що суперечило б всім зробленим раніше заявам прем’єра на цей рахунок.

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Сполучене Королівство мало покинути ЄС 29 березня 2019 року, тобто через два роки після подачі письмового повідомлення про вихід із товариства. Однак депутати Палати громад британського парламенту тричі відхилили проект угоди про умови Brexit, досягнутої між Брюсселем і урядом прем’єр-міністра Терези Мей. У підсумку ЄС погодився перенести Brexit спочатку на квітень або травень, потім — на 31 жовтня, а Мей була змушена подати у відставку, не зумівши вивести ситуацію з глухого кута. Її наступник, Джонсон, наполягає на тому, що країна не буде просити Брюссель про нові відстрочки і повинна покинути Євросоюз не пізніше 31 жовтня, причому, якщо знадобиться, то і без угоди.

Як повідомляв УНН, Дональд Туск вважає план Джонсона щодо Brexit непереконливим.

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