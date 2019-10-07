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Джонсон намерен обратиться в Верховный суд по поводу отсрочки Brexit

Киев • УНН

 • 9287 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен обратиться в Верховный суд в попытке вывести страну из состава Евросоюза до 31 октября договору с Брюсселем или без. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Telegraph, передает УНН.

Джонсон намерен обратиться в Верховный суд по поводу отсрочки Brexit

Со ссылкой на источники в правительстве издание информирует, что глава кабинета министров готов дойти до высшей судебной апелляционной инстанции, чтобы избавиться от необходимости писать письмо Брюсселю с просьбой о трехмесячной отсрочке Brexit до 31 января 2020 года.

К этому премьера принуждает принятый в прошлом месяце под давлением оппозиции закон. В нем говорится о том, что глава правительства обязан затребовать отсрочку, если к 19 октября Лондон и Брюссель не достигнут соглашения об условиях Brexit. Сам Джонсон неоднократно заявлял о том, что скорее будет “лежать мертвым в канаве”, чем попросит об отсрочке.

Гарантий, что Верховный суд примет сторону Джонсона, нет, особенно учитывая, что совсем недавно эта судебная инстанция признала незаконным решение премьера приостановить работу парламента на пять недель. Вместе с тем высокопоставленный источник “Дейли телеграф” в правительстве сообщил о том, что Джонсону важно, чтобы именно судьи обязали его направить письмо в Брюссель, нежели чем он сам согласился сделать этот шаг, что противоречило бы всем сделанным ранее заявлениям премьера на этот счет.

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Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем — на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября, причем, если понадобится, то и без сделки.

Как сообщал УНН, Дональд Туск считает план Джонсона по Brexit неубедительным.

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