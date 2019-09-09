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Джонсон хоче зробити відстрочку Brexit юридично неможливою

Джонсон хоче зробити відстрочку Brexit юридично неможливою

Київ • УНН

 • 9256 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підготував план, згідно з яким будь-яка подальша відстрочка виходу країни з Євросоюзу стане юридично неможливою. Про це пізно ввечері в неділю, 8 вересня, повідомило видання The Daily Telegraph, передає УНН із посиланням на DW.

За його відомостями, радники Джонсона в цей день провели нараду, на якій обговорювалися можливості протистояти спробам британського парламенту продовжити на три місяці термін для здійснення Brexit. Згідно з новим законом, якщо до 31 жовтня не вдасться досягти угоди з ЄС, то прем’єр-міністр Сполученого Королівства повинен попросити Брюссель продовжити дію статті 50 Лісабонського договору до 31 січня 2020 року. У той же час план, про який пише The Daily Telegraph, передбачає, що Джонсон докладе до цього клопотання супровідний лист, в якому буде говоритися, що британський уряд не хоче ніяких затримок по виходу з Євросоюзу після 31 жовтня.

Спочатку Велика Британія планувала вийти зі складу Євросоюзу 29 березня, але до цього терміну так і не визначилася з планом “Брекзіта”. У квітні 27 країн-членів ЄС на позачерговому саміті в Брюсселі домовилися надати Лондону відстрочку до 31 жовтня. Новий глава уряду Борис Джонсон оголосив про намір реалізувати “Брекзіт” до цього терміну при будь-яких обставинах, в тому числі і без угоди з Брюсселем.

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Проте британський парламент прийняв законопроект, який не допускає сценарій жорсткого Brexit без схвалення законодавців. Крім того, Палата представників проголосувала проти дострокових виборів 15 жовтня, які запропонував прем’єр Джонсон. Сьогодні, у понеділок, 9 вересня, в нижній палаті британського парламенту відбудеться повторне голосування з цього питання.

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