Джиммі Картер побив рекорд довголіття серед президентів США

Картер - один з небагатьох президентів, які змогли переступити 90-річний рубіж. Разом з ним в список довгожителів входить другий президент США Джон Адамс, який помер 4 липня 1826 року, рівно через 50 років з моменту прийняття Декларації незалежності США, у віці 90 років і 247 днів. Цей рекорд був побитий тільки в 2002 році Рональдом Рейганом.

Крім того, Картер залишається рекордсменом серед американських президентів за тривалістю активного політичного та громадської діяльності після відходу з Білого дому. До 2012 року цей рекорд належав 31-му президенту Герберту Гуверові, дожівшему до 90 років і помер в 1964 році.

Нагадаємо, 39-й президент США Джиммі Картер вважає призначення Джона Болтона новим помічником глави держави з питань національної безпеки катастрофою для країни.