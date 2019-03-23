Джиммі Картер побив рекорд довголіття серед президентів США
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Джиммі Картер, 39-й президент США, який керував країною з 1977 по 1981 роки, побив рекорд довголіття серед всіх американських президентів. 22 березня він «обійшов» покійного Джорджа Буша-старшого, якому на момент смерті в листопаді 2018 року виповнилося 94 роки і 171 день. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Картер - один з небагатьох президентів, які змогли переступити 90-річний рубіж. Разом з ним в список довгожителів входить другий президент США Джон Адамс, який помер 4 липня 1826 року, рівно через 50 років з моменту прийняття Декларації незалежності США, у віці 90 років і 247 днів. Цей рекорд був побитий тільки в 2002 році Рональдом Рейганом.
Крім того, Картер залишається рекордсменом серед американських президентів за тривалістю активного політичного та громадської діяльності після відходу з Білого дому. До 2012 року цей рекорд належав 31-му президенту Герберту Гуверові, дожівшему до 90 років і помер в 1964 році.
Нагадаємо, 39-й президент США Джиммі Картер вважає призначення Джона Болтона новим помічником глави держави з питань національної безпеки катастрофою для країни.