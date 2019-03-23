Джимми Картер побил рекорд долголетия среди президентов США

Картер – один из немногих президентов, которые смогли перешагнуть 90-летний рубеж. Вместе с ним в список долгожителей входит второй президент США Джон Адамс, который скончался 4 июля 1826 года, ровно спустя 50 лет с момента принятия Декларации независимости США, в возрасте 90 лет и 247 дней. Этот рекорд был побит только в 2002 году Рональдом Рейганом.

Кроме того, Картер остается рекордсменом среди американских президентов по продолжительности активной политической и общественной деятельности после ухода из Белого дома. До 2012 года этот рекорд принадлежал 31-му президенту Герберту Гуверу, дожившему до 90 лет и скончавшемуся в 1964 году.

Напомним, 39-й президент США Джимми Картер считает назначение Джона Болтона новым помощником главы государства по вопросам национальной безопасности катастрофой для страны.