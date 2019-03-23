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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Джимми Картер побил рекорд долголетия среди президентов США

Киев • УНН

 • 9046 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Джимми Картер, 39-й президент США, руководивший страной с 1977 по 1981 годы, побил рекорд долголетия среди всех американских президентов. 22 марта он «обошел» покойного Джорджа Буша-старшего, которому на момент смерти в ноябре 2018 года исполнилось 94 года и 171 день. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".

Джимми Картер побил рекорд долголетия среди президентов США

Картер – один из немногих президентов, которые смогли перешагнуть 90-летний рубеж. Вместе с ним в список долгожителей входит второй президент США Джон Адамс, который скончался 4 июля 1826 года, ровно спустя 50 лет с момента принятия Декларации независимости США, в возрасте 90 лет и 247 дней. Этот рекорд был побит только в 2002 году Рональдом Рейганом.

Кроме того, Картер остается рекордсменом среди американских президентов по продолжительности активной политической и общественной деятельности после ухода из Белого дома. До 2012 года этот рекорд принадлежал 31-му президенту Герберту Гуверу, дожившему до 90 лет и скончавшемуся в 1964 году.

Напомним, 39-й президент США Джимми Картер считает назначение Джона Болтона новым помощником главы государства по вопросам национальной безопасности катастрофой для страны.

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