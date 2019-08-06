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Джемілєв прокоментував будівництво мечеті в Києві

Джемілєв прокоментував будівництво мечеті в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. В Києві планують збудувати мечеть за кошти Турецької Республіки. Про це журналісту УНН розповів лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв.

“Фінансування будівництва мечеті в Києві буде зі сторони Турецької Республіки. От ми поїдемо у Туреччину та будемо уточнювати деталі. Проект майже підготовлений”, — сказав Джемілєв

За його словами, попередню домовленість про підтримку турецької сторони вже отримано.

Також, він сказав що будівництво мечеті планується в Печерському районі Києва.

Нагадаємо, лідер кримських татар Мустафа Джемілєв поїде з Президентом України Володимиром Зеленським у Туреччину і зустрінеться з турецьким лідером Раджеп Тайіпом Ердоганом.

Довідково. За часів незалежності в Києві було збудовано одну мечеть — “Ар-Рахма” (в перекладі означає "милосердя"). Розташована вона по вулиці Лук’янівській.

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