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Джефф Безос повернув собі звання найбагатшого за версією Forbes

Київ • УНН

 • 12507 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Засновник компанії Amazon Джефф Безос повернув собі першість в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані рейтингу.

Джефф Безос повернув собі звання найбагатшого за версією Forbes

Так, список Forbes оновлюється в реальному часі, і зараз статки Безоса - 117,2 млрд дол., що дозволило йому знову стати першим у рейтингу.

На друге місце перемістився генеральний директор групи компаній з виробництва і торгівлі предметами розкоші LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. За даними журналу, його статки оцінюються в 112,7 млрд дол.

Третє місце все ще займає засновник компанії Microsoft Білл Гейтс (110,4 млрд дол.), четверте - Воррен Баффет (90 млрд дол.), п'яте - засновник Facebook Марк Цукерберг (81,9 млрд дол.).

Нагадаємо, що раніше Арно обійшов Безоса в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

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