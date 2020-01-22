Джефф Безос повернув собі звання найбагатшого за версією Forbes
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Засновник компанії Amazon Джефф Безос повернув собі першість в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані рейтингу.
Так, список Forbes оновлюється в реальному часі, і зараз статки Безоса - 117,2 млрд дол., що дозволило йому знову стати першим у рейтингу.
На друге місце перемістився генеральний директор групи компаній з виробництва і торгівлі предметами розкоші LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. За даними журналу, його статки оцінюються в 112,7 млрд дол.
Третє місце все ще займає засновник компанії Microsoft Білл Гейтс (110,4 млрд дол.), четверте - Воррен Баффет (90 млрд дол.), п'яте - засновник Facebook Марк Цукерберг (81,9 млрд дол.).
Нагадаємо, що раніше Арно обійшов Безоса в рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.