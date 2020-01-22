Джефф Безос вернул себе звание самого богатого по версии Forbes
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Основатель компании Amazon Джефф Безос вернул себе первенство в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные рейтинга.
Так, список Forbes обновляется в реальном времени, и сейчас состояние Безоса - 117,2 млрд долл., что позволило ему снова стать первым в рейтинге.
На второе место переместился генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. По данным журнала, его состояние оценивается в 112,7 млрд долл.
Третье место все еще занимает основатель компании Microsoft Билл Гейтс (110,4 млрд долл.), четвертое - Уоррен Баффет (90 млрд долл.), пятое - основатель Facebook Марк Цукерберг (81,9 млрд долл.).
Напомним, что ранее Арно обошел Безоса в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.