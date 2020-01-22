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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Джефф Безос вернул себе звание самого богатого по версии Forbes

Киев • УНН

 • 12507 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Основатель компании Amazon Джефф Безос вернул себе первенство в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные рейтинга.

Джефф Безос вернул себе звание самого богатого по версии Forbes

Так, список Forbes обновляется в реальном времени, и сейчас состояние Безоса - 117,2 млрд долл., что позволило ему снова стать первым в рейтинге.

На второе место переместился генеральный директор группы компаний по производству и торговле предметами роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. По данным журнала, его состояние оценивается в 112,7 млрд долл.

Третье место все еще занимает основатель компании Microsoft Билл Гейтс (110,4 млрд долл.), четвертое - Уоррен Баффет (90 млрд долл.), пятое - основатель Facebook Марк Цукерберг (81,9 млрд долл.).

Напомним, что ранее Арно обошел Безоса в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes.

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