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Дитина отримала поранення внаслідок атаки рф на Запорізький район

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Російські військові здійснили FPV-удари по селищу Запорізького району, поранивши 16-річну дівчину. Постраждалу госпіталізовано, її стан оцінюється як середньої тяжкості.

Дитина отримала поранення внаслідок атаки рф на Запорізький район

У Запорізькій області внаслідок ворожої атаки поранено дитину, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни нанесли fpv-удари по одному із селищ Запорізького району. Внаслідок атаки дівчинка 16-ти років отримала поранення

- написав Федоров.

З його слів, дівчина ушпиталена.

"Стан дитини медики оцінюють, як середньої тяжкості. Постраждала отримує всю необхідну допомогу", - зазначив Федоров.

Доповнення

За минулу добу, за даними голови ОВА, у Запорізькій області чоловік та жінка поранені внаслідок ворожих атак на Пологівський та Василівський райони.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 459 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житла, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Запорізька область
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