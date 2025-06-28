Ребенок получил ранения в результате атаки рф на Запорожский район
Киев • УНН
Российские военные совершили FPV-удары по поселку Запорожского района, ранив 16-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована, ее состояние оценивается как средней тяжести.
В Запорожской области в результате вражеской атаки ранен ребенок, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
россияне нанесли fpv-удары по одному из поселков Запорожского района. В результате атаки девушка 16-ти лет получила ранения
По его словам, девушка госпитализирована.
"Состояние ребенка медики оценивают как средней тяжести. Пострадавшая получает всю необходимую помощь", - отметил Федоров.
Дополнение
За прошедшие сутки, по данным главы ОВА, в Запорожской области мужчина и женщина ранены в результате вражеских атак на Пологовский и Васильевский районы.
Всего в течение суток оккупанты нанесли 459 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 20 сообщений о разрушении жилья, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.