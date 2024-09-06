Директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології: ніде в світі сьогодні немає такого досвіду військової медицини, як в Україні

В жодній країні світу медична галузь немає на сьогоднішній день такого досвіду у військовій медицині, який має Україна. Про це заявив генеральний директор Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. Шалімова Олександр Усенко, пише УНН.

Генеральний директор Центру відзначив, що за останні 30 років у медичній галузі відбувся значний прогрес – з’явилося сучасне оснащення, яке дозволяє проводити надскладні операційні втручання. Сучасне оснащення та високопрофесійні спеціалісти є і в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології ім. Шалімова, який гідно представляє українську медицину на світовому рівні. Однак, війна внесла свої корективи і багато роботи, зокрема, і науково, яка також активно проводиться в центрі, зосереджені саме в напрямку військової медицини.

Дуже багато факторів, з якими ми раніше не стикалися. І саме життя заставляє нас робити ті дослідження як лікуються рани, як лікуються поранення, як лікуються хворі з політравмою і це все, я сподіваюся, буде висвітлено в науковій роботі. (…) Такого досвіду, на жаль, військової медицини, як досвід України, я вважаю, зараз немає в усьому світі. Ми із задоволенням спілкуємося із нашими партнерами, з закордонними колегами, які приїжджають до нас, вони дивляться наші операції і вони можуть сказати, що деякі речі ми робимо краще від них, ми робимо більше за них і з кращими результатами. Але ми дуже вдячні за допомогу, за співпрацю, і за гуманітарну допомогу, і за обмін досвідом. Він присутній і фактично по кожному напрямку наші колеги спілкуються з нашими іноземними партнерами і діляться досвідом - розповів Усенко.

Він додав, що з початком повномасштабного вторгнення Відділення мікрохірургії Центру було реорганізоване у Відділення мікрохірургії та військової травми.

"До війни це було дійсно Відділення мікрохірургії, але з початком повномасштабної агресії воно було реорганізовано у Відділення мікрохірургії та наслідків військової травми. Саме життя поставило перед нами виклик і зараз це одне з головних відділень, яке орієнтоване на відновлення військових, які постраждали під час повномасштабної агресії. Це і відновлення кінцівок, операції на судинах і на м’яких тканинах, і на нервах, що дає можливість відновити функцію органів і повернути пацієнта у стрій. Крім того, це не тільки мікрохірургія, я кажу, що сучасна війна це політравма – тобто це ураження не однієї кінцівки – руки чи ноги. Це мінно-вибухові травми, які уражають дуже багато органів та систем, тому наші медики стикнулися з викликом, що хворими займаються багато фахівців різних напрямків і одна людина не може нічого зробити. Це багатофункціональна команда лікарів, медсестер, які роблять роботу і лікують людей", - пояснив Усенко.

Директор Інститут трансплантології ім.Шалімова: сучасна війна – це політравма