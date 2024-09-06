Ни в одной стране мира медицинская отрасль не имеет на сегодняшний день такого опыта в военной медицине, который имеет Украина. Об этом заявил генеральный директор Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. Шалимова Александр Усенко, пишет УНН.

Генеральный директор Центра отметил, что за последние 30 лет в медицинской отрасли произошел значительный прогресс - появилось современное оснащение, которое позволяет проводить сложнейшие операционные вмешательства. Современное оснащение и высокопрофессиональные специалисты есть и в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. Шалимова, который достойно представляет украинскую медицину на мировом уровне. Однако, война внесла свои коррективы и много работы, в частности, и научно, которая также активно проводится в центре, сосредоточены именно в направлении военной медицины.

Очень много факторов, с которыми мы раньше не сталкивались. И сама жизнь заставляет нас делать те исследования, как лечатся раны, как лечатся ранения, как лечатся больные с политравмой и это все, я надеюсь, будет освещено в научной работе. (...) Такого опыта, к сожалению, военной медицины, как опыт Украины, я считаю, сейчас нет во всем мире. Мы с удовольствием общаемся с нашими партнерами, с зарубежными коллегами, которые приезжают к нам, они смотрят наши операции и они могут сказать, что некоторые вещи мы делаем лучше их, мы делаем больше их и с лучшими результатами. Но мы очень благодарны за помощь, за сотрудничество, и за гуманитарную помощь, и за обмен опытом. Он присутствует и фактически по каждому направлению наши коллеги общаются с нашими иностранными партнерами и делятся опытом - рассказал Усенко.

Он добавил, что с началом полномасштабного вторжения Отделение микрохирургии Центра было реорганизовано в Отделение микрохирургии и военной травмы.

"До войны это было действительно Отделение микрохирургии, но с началом полномасштабной агрессии оно было реорганизовано в Отделение микрохирургии и последствий военной травмы. Сама жизнь поставила перед нами вызов и сейчас это одно из главных отделений, которое ориентировано на восстановление военных, пострадавших во время полномасштабной агрессии. Это и восстановление конечностей, операции на сосудах и на мягких тканях, и на нервах, что дает возможность восстановить функцию органов и вернуть пациента в строй. Кроме того, это не только микрохирургия, я говорю, что современная война это политравма - то есть это поражение не одной конечности - руки или ноги. Это минно-взрывные травмы, которые поражают очень много органов и систем, поэтому наши медики столкнулись с вызовом, что больными занимаются многие специалисты разных направлений и один человек не может ничего сделать. Это многофункциональная команда врачей, медсестер, которые делают работу и лечат людей", - пояснил Усенко.

Директор Інститут траснплантології ім.Шалімова: сучасна війна – це політравма