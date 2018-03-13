Двоє українців вибороли золоті медалі юніорського турніру з самбо у Латвії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. В місті Даугавпілсі (Латвія) відбувся ХІІ Міжнародний турнір з боротьби самбо серед юнаків на яких Україна була представлена вперше в історії, інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України та Федерацію самбо України.

Честь України захищали двоє спортсменів – Герман Іващенко і Олексій Болдирєв. У вагових категоріях до 38 і 60 кг українські спортсмени піднялися на першу сходинку п’єдесталу, змусивши капітулювати юних спортсменів з Росії, Білорусі, Латвії та Литви.

У змаганнях взяли участь біліше 150 юних спортсменів з семи країн.

Нагадаємо, що у попередньому місяці доросла збірна України здобула низку нагород на турніру з самбо в Мінську.

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