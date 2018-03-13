Двое украинцев завоевали золотые медали юниорского турнира по самбо в Латвии

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 30586 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 45480 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 49988 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 100121 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 89687 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103361 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110362 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116955 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122356 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133727 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Двое украинцев завоевали золотые медали юниорского турнира по самбо в Латвии

Двое украинцев завоевали золотые медали юниорского турнира по самбо в Латвии

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КИЕВ. 13 марта. УНН. В городе Даугавпилсе (Латвия) состоялся XII Международный турнир по борьбе самбо среди юношей на которых Украина была представлена впервые в истории, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины и Федерацию самбо Украины.

Честь Украины защищали двое спортсменов - Герман Иващенко и Алексей Болдырев. В весовых категориях до 38 и 60 кг украинские спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала, заставив капитулировать юных спортсменов из России, Беларуси, Латвии и Литвы.

В соревнованиях приняли участие белее 150 юных спортсменов из семи стран.

Напомним, что в предыдущем месяце взрослая сборная Украины получила ряд наград на турнира по самбо в Минске.

Украинские Национальные Новости

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