Двое украинцев завоевали золотые медали юниорского турнира по самбо в Латвии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В городе Даугавпилсе (Латвия) состоялся XII Международный турнир по борьбе самбо среди юношей на которых Украина была представлена впервые в истории, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины и Федерацию самбо Украины.
Честь Украины защищали двое спортсменов - Герман Иващенко и Алексей Болдырев. В весовых категориях до 38 и 60 кг украинские спортсмены поднялись на первую ступень пьедестала, заставив капитулировать юных спортсменов из России, Беларуси, Латвии и Литвы.
В соревнованиях приняли участие белее 150 юных спортсменов из семи стран.
Напомним, что в предыдущем месяце взрослая сборная Украины получила ряд наград на турнира по самбо в Минске.