Двоє українських борчинь вибороли олімпійські ліцензії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Будапешті на Європейському ліцензійному турнірі визначились фінальні пари, а отже стали відомі власники Олімпійських путівок. Про це інформує УНН з посиланням на Асоціацію спортивної боротьби України.
Деталі
Аліна Грушина-Акобія перемогла чемпіонку Нордичного чемпіонату та призерку чемпіонату Європи Джоану Ліндборг зі Швеції в півфіналі з рахунком 10:0 та вийшла в фінал ліцензійного турніру в Будапешті. А отже здобула путівку до Токіо у вазі 57 кг.
У вазі 62 кг ліцензію здобула Ірина Коляденко, яка достроково з рахунком 10:0 перемогла призерку чемпіонату Європи та Індивідуального Кубку світу Маріану Чердівару з Молдови.
Таким чином в жіночої збірної України вже є чотири Олімпійські ліцензії з шести. Перші дві здобули Оксана Лівач та Алла Черкасова на чемпіонаті світу в Нур-Султані.
Доповнення
Наш Андрій Яценко здобув бронзову нагороду ліцензійного турніру в Будапешті.