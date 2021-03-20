Двоє українських борчинь вибороли олімпійські ліцензії

Деталі

Аліна Грушина-Акобія перемогла чемпіонку Нордичного чемпіонату та призерку чемпіонату Європи Джоану Ліндборг зі Швеції в півфіналі з рахунком 10:0 та вийшла в фінал ліцензійного турніру в Будапешті. А отже здобула путівку до Токіо у вазі 57 кг.

У вазі 62 кг ліцензію здобула Ірина Коляденко, яка достроково з рахунком 10:0 перемогла призерку чемпіонату Європи та Індивідуального Кубку світу Маріану Чердівару з Молдови.

Таким чином в жіночої збірної України вже є чотири Олімпійські ліцензії з шести. Перші дві здобули Оксана Лівач та Алла Черкасова на чемпіонаті світу в Нур-Султані.

Доповнення

Наш Андрій Яценко здобув бронзову нагороду ліцензійного турніру в Будапешті.