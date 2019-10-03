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Двоє людей постраждали через вибух газу на Харківщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. У результаті вибуху побутового газу постраждало двоє людей у Харківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в області.

Двоє людей постраждали через вибух газу на Харківщині

Інформація про вибух побутового газу у двоповерховому гуртожитку на вулиці Науковій у місті Дергачі надійшла рятувальникам 3 жовтня о 10:38.

На місці події рятувальники встановили, що вибух стався в приміщенні кухні на першому поверсі гуртожитку, але ознак горіння не спостерігалось.

"Там знаходився потерпілий мешканець кімнати, 1947 року народження, який отримав термічні опіки половини тіла. Його негайно винесли на вулицю та передали медикам швидкої допомоги. Крім цього чоловіка, в момент вибуху на кухні знаходилась жінка, 1972 року народження, яка також отримала опіки. Вона самостійно залишила гуртожиток до прибуття рятувальників", - повідомили у відомстві.

Наразі обидва постраждалі перебувають на лікуванні в опіковому центрі Харкова.

Вибухом пошкоджені вхідні і міжкімнатні двері, вікна та міжкімнатні перегородки 6-ти кімнат гуртожитку.

Нагадаємо, чадним газом у Львові отруїлися двоє дітей.

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