Два человека пострадали из-за взрыва газа в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В результате взрыва бытового газа пострадали два человека в Харьковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
Информация о взрыве бытового газа в двухэтажном общежитии на улице Научной в городе Дергачи поступила спасателям 3 октября в 10:38.
На месте происшествия спасатели установили, что взрыв произошел в помещении кухни на первом этаже общежития, но признаков горения не наблюдалось.
"Там находился пострадавший житель комнаты, 1947 года рождения, получивший термические ожоги половины тела. Его немедленно вынесли на улицу и передали медикам скорой помощи. Кроме этого человека, в момент взрыва на кухне находилась женщина, 1972 года рождения, также получившая ожоги. Она самостоятельно оставила общежитие до прибытия спасателей", - сообщили в ведомстве.
Сейчас оба пострадавших находятся на лечении в ожоговом центре Харькова.
Взрывом повреждены входные и межкомнатные двери, окна и межкомнатные перегородки 6-ти комнат общежития.
Напомним, угарным газом во Львове отравились двое детей.