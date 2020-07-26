Двоє футболістів покинули ряди клубу УПЛ

Кравченко виступав за донецький клуб на правах оренди, він належить “Динамо”. На його рахунку 12 поєдинків і одна результативна передача.

Вербний став гравцем “Олімпіка” в січні 2020 го, його контракт був розрахований на 2 роки. Він провів за донеччан тільки 5-ть баталій.

Нагадаємо, що в березні стан клубу покинув іспанський наставник.