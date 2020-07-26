Двое футболистов покинули ряды клуба УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Состояние донецкого “Олимпика” покинули два полузащитника — Назар Вербный и Никита Кравченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Кравченко выступал за донецкий клуб на правах аренды, он принадлежит “Динамо”. На его счету 12 поединков и одна результативная передача.
Вербный стал игроком “Олимпика” в январе 2020-го, его контракт был рассчитан на 2 года. Он провел за дончан только 5-ть баталий.
Напомним, что в марте состав клуба покинул испанский наставник.