Іспанський наставник покинув посаду тренера клубу УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Керівництво клубу "Олімпік" і тренер Вісенте Гомес прийшли до обопільного рішення припинити співпрацю. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.
Перед тренуванням Гомес зустрівся з командою, оголосив про свою відставку і попрощався з колишніми підопічними.
Виконувати обов’язки головного тренера “Олімпіка” до кінця сезону буде Ігор Климовський. Допомагати йому будуть Руслан Уманець і Антон Дяченко. Працювати з воротарями продовжить Володимир Тименко.
Варто відзначити, що іспанець Гомес працював на чолі “Олімпіка” з вересня 2019 року, змінивши на цій посаді Жуліо Сезара. Під керівництвом 48-річного фахівця “Олімпік” видав відрізок з 5 перемог поспіль і піднявся з останнього місця УПЛ на 6. Проте наступна серія з 7 поразок знову опустила донеччан на передостанню сходинку турнірної таблиці.