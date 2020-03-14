Іспанський наставник покинув посаду тренера клубу УПЛ

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Керівництво клубу "Олімпік" і тренер Вісенте Гомес прийшли до обопільного рішення припинити співпрацю. Про це повідомляє прес-служба клубу, передає УНН.

Перед тренуванням Гомес зустрівся з командою, оголосив про свою відставку і попрощався з колишніми підопічними.

Виконувати обов’язки головного тренера “Олімпіка” до кінця сезону буде Ігор Климовський. Допомагати йому будуть Руслан Уманець і Антон Дяченко. Працювати з воротарями продовжить Володимир Тименко.

Варто відзначити, що іспанець Гомес працював на чолі “Олімпіка” з вересня 2019 року, змінивши на цій посаді Жуліо Сезара. Під керівництвом 48-річного фахівця “Олімпік” видав відрізок з 5 перемог поспіль і піднявся з останнього місця УПЛ на 6. Проте наступна серія з 7 поразок знову опустила донеччан на передостанню сходинку турнірної таблиці.

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