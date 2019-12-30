Двоє дітей на Донеччині потрапили до лікарні з опіками
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У селі Старогнатівка, що на Донеччині, сталася пожежа в житловому будинку, через яку двоє дітей отримали опіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС в Донецькій області.
Повідомляється, що 29 грудня о 12:20 до Служби порятунку надійшла інформація про пожежу в приватному житловому будинку у Старогнатівці.
"По прибуттю на місце події було встановлено, що пожежа сталася в кімнаті житлового будинку. На момент прибуття підрозділу пожежу було ліквідовано населенням. Внаслідок пожежі постраждали 2 дитини 2006 та 2013 років народження. Постраждалі госпіталізовані до Волноваської районної центральної лікарні з попереднім діагнозом опіки долонь, стан задовільний", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що орієнтовна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації пічного опалення.
Нагадаємо, на Одещині померла 5-місячна дитина, яку облили окропом.