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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 32165 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 119167 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 124937 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123179 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Двое детей в Донецкой области попали в больницу с ожогами

Двое детей в Донецкой области попали в больницу с ожогами

Киев  •  УНН

 • 9851 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В селе Старогнатовка, что в Донецкой области, произошел пожар в жилом доме, из-за которого двое детей получили ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Донецкой области.

Сообщается, что 29 декабря в 12:20 в Службу спасения поступила информация о пожаре в частном жилом доме в Старогнатовке.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар произошел в комнате жилого дома. На момент прибытия подразделения пожар был ликвидирован населением. В результате пожара пострадали 2 ребенка 2006 и 2013 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в Волновахскую районную центральную больницу с предварительным диагнозом ожоги ладоней, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Указано, что ориентировочная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Напомним, в Одесской области умер 5-месячный ребенок, которого облили кипятком.

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