Двое детей в Донецкой области попали в больницу с ожогами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В селе Старогнатовка, что в Донецкой области, произошел пожар в жилом доме, из-за которого двое детей получили ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Донецкой области.
Сообщается, что 29 декабря в 12:20 в Службу спасения поступила информация о пожаре в частном жилом доме в Старогнатовке.
"По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар произошел в комнате жилого дома. На момент прибытия подразделения пожар был ликвидирован населением. В результате пожара пострадали 2 ребенка 2006 и 2013 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в Волновахскую районную центральную больницу с предварительным диагнозом ожоги ладоней, состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Указано, что ориентировочная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Напомним, в Одесской области умер 5-месячный ребенок, которого облили кипятком.