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Два депутати від ЄС каталися на Gelandewagen по сходах житлового будинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Два депутати Пустомитівської міської Ради від партії “Європейська солідарність” Микола Пущак та Андрій Жидачек заїхали автомобілем “Mercedes Gelandewagen” на східці житлового будинку. Про це на власній сторінці в Facebook розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає УНН.

Два депутати від ЄС каталися на Gelandewagen по сходах житлового будинку

“Ось просто цікаво, що було в головах двох новообраних депутатів Пустомитівськоі міської Ради, що на Львівщині, коли вони на „Mercedes Gelandewagen“ вирішили заїхати у двір багатоквартирного будинку по пішохідним східцям?” — зазначив заступник міністра внутрішніх справ.

Геращенко додав, що поліція вже притягла обох обранців до відповідальності.

“Тут на мою думку потрібна також допомога психіатра. До речі вони не діти. Одному 34 роки. Другому — 36. Хоча може я помиляюсь і у Пустомитівських депутатів є контракт з „Mercedes“ на випробування як їздять їх джипи по пішохідним східцям?” — зазначив правоохоронець.

Зазначимо, що відсьогодні в Україні почали “ловити” на камери порушення ПДР євробляхерами.

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