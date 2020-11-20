Два депутата от ЕС катались на Gelandewagen по лестнице жилого дома
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Два депутата Пустомытовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Николай Пущак и Андрей Жидачек заехали автомобилем "Mercedes Gelandewagen" на ступени жилого дома. Об этом на своей странице в Facebook рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.
“Вот просто интересно, что было в головах двух новоизбранных депутатов Пустомытовского городского Совета, во Львовской области, когда они на „Mercedes Gelandewagen“ решили заехать во двор многоквартирного дома по пешеходным ступеням?” — отметил заместитель министра внутренних дел.
Геращенко добавил, что полиция уже привлекла обоих избранников к ответственности.
“Здесь по моему мнению нужна также помощь психиатра. Кстати они не дети. Одному 34 года. Второму — 36. Хотя может я ошибаюсь и у Пустомытовских депутатов есть контракт с „Mercedes“ на испытания как ездят их джипы по пешеходным ступеням?” — отметил правоохранитель.
Отметим, что сегодня в Украине начали “ловить” на камеры нарушение ПДД евробляхерами.