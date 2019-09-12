Двоє депутатів "Слуги народу" публічно вибачились за вчорашнє кнопкодавство
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Народні депутати від “Слуги народу” Сергій Литвиненко і Олена Копанчук публічно вибачились за вчорашнє кнопкодавство. Вибачення пролунали в сесійній залі парламенту на початку ранкового засідання, передає кореспондент УНН.
“Я хочу вибачитись за те, що вийшло, в моїх діях не було ніякого умислу. Це все було в турбо-режимі, виходило помилково, тому що я переживав, щоб за ці закони дійсно ми проголосували так, як підказували мені душа і серце”, — зазначив Сергій Литвиненко.
При цьому він пообіцяв передати місячну зарплату в благодійні фонди. У свою чергу, Олена Копанчук теж вибачилась і пообіцяла віддати зарплату на благодійність.
Перед цим заступник голови фракції “Слуга народу” Олександр Корнієнко вибачився за порушників від імені фракції, а співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко запропонувала розглянути випадок на регламентному комітеті.
Нагадаємо, 10 вересня у парламенті 9-го скликання стався перший випадок кнопкодавства під час голосування.