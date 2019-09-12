Двое депутатов "Слуги народа" публично извинились за вчерашнее кнопкодавства
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Народные депутаты от “Слуги народа” Сергей Литвиненко и Елена Копанчук публично извинились за вчерашнее кнопкодавства. Извинения прозвучали в сессионном зале парламента в начале утреннего заседания, передает корреспондент УНН.
“Я хочу извиниться за то, что получилось, в моих действиях не было никакого умысла. Это все было в турбо-режиме, получалось ошибочно, потому что я переживал, чтобы за эти законы действительно мы проголосовали так, как подсказывали мне душа и сердце”, — отметил Сергей Литвиненко.
При этом он пообещал передать месячную зарплату в благотворительные фонды. В свою очередь, Елена Копанчук тоже извинилась и пообещала отдать зарплату на благотворительность.
Перед этим заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александр Корниенко извинился за нарушителей от имени фракции, а сопредседатель фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко предложила рассмотреть случай на регламентном комитете.
Напомним, 10 сентября в парламенте 9-го созыва произошел первый случай кнопкодавства во время голосования.