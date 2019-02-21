Двостороння торгівля між Україною і Великою Британією торік зросла до 2,5 млрд доларів

"Двостороння торгівля між Україною та Великою Британією у 2018 році склала аж 2,5 млрд доларів, що на 7,6% більше ніж у 2017", - повідомили у прес-службі.

За результатами 2018 року Велика Британія є 10-тим за обсягом торговим партнером України серед європейських країн. Обсяг торгівлі між країнами складає 3,21% від загального товарообігу з країнами Європи.



Як повідомляв УНН, минулого року негативне сальдо зовнішньої торгівлі зросло вдвічі.



Нагадаємо, у січні-листопаді 2018 року Україна імпортувала з Росії товарів на 7,4 млрд доларів, що на 17,1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За 2018 рік обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу склав 44,4 млрд дол, що на 12% більше, ніж роком раніше.







