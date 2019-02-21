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Двусторонняя торговля между Украиной и Великобританией в прошлом году выросла до 2,5 млрд долларов

Двусторонняя торговля между Украиной и Великобританией в прошлом году выросла до 2,5 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 8480 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Двусторонняя торговля между Украиной и Великобританией в 2018 году составила аж 2,5 млрд долларов, что на 7,6% больше чем в 2017 году. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минэкономразвития.

"Двусторонняя торговля между Украиной и Великобританией в 2018 году составила аж 2,5 млрд долларов, что на 7,6% больше чем в 2017", - сообщили в пресс-службе.

По результатам 2018 года Великобритания является 10-ым по объему торговым партнером Украины среди европейских стран. Объем торговли между странами составляет 3,21% от общего товарооборота со странами Европы.

Как сообщал УНН, в прошлом году отрицательное сальдо внешней торговли выросло вдвое.

Напомним, в январе-ноябре 2018 года Украина импортировала из России товаров на 7,4 млрд долларов, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По 2018 объем торговли Украины со странами Евросоюза составил 44,4 млрд долл, что на 12% больше, чем годом ранее.




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