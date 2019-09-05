Двом злочинцям загрожує п'ять років тюрми за крадіжку курчат
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Нікополі Дніпропетровської області поліцейські притягнули до відповідальності двох осіб за спробу крадіжки 400 курчат з птахокомбінату. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
Так, охоронці повідомили поліції про невідомих викрадачів: чоловік перекинув ящики з курчатами через паркан, а з іншого боку жінка-спільниця грузила їх у машину.
"Як встановили поліцейські, злодієм виявився 33-річний місцевий мешканець - працівник комбінату. Його спільниця - 26-річна колишня працівниця фабрики. Вони спланували та викрали з території птахокомбінату 400 добових курчат. Злочинців затримали на гарячому, коли ті намагалися втекти з місця злочину", - йдеться в повідомленні.
30 серпня їм було оголошено про підозру ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 КК України (крадіжка). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. 31 серпня справу з обвинувальним актом скеровано до суду.
Нагадаємо, що на Львівщині з території екологічного центру викрали павичів, фазанів і декоративних кур.