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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 84113 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114429 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106189 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112853 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120848 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148832 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149068 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Двум преступникам грозит пять лет тюрьмы за кражу цыплят

Двум преступникам грозит пять лет тюрьмы за кражу цыплят

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Никополе Днепропетровской области полицейские привлекли к ответственности двух человек за попытку кражи 400 цыплят из птицекомбината. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

Так, охранники сообщили полиции о неизвестных похитителях: мужчина перебросил ящики с цыплятами через забор, а с другой стороны женщина-сообщница грузила их в машину.

"Как установили полицейские, вором оказался 33-летний местный житель - работник комбината. Его сообщница - 26-летняя бывшая работница фабрики. Они спланировали и похитили с территории птицекомбинату 400 суточных цыплят. Преступников задержали на горячем, когда те пытались скрыться с места преступления", - говорится в сообщении.

30 августа им было объявлено о подозрении ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. 31 августа дело с обвинительным актом направлено в суд.

Напомним, что во Львовской области с территории экологического центра похитили павлинов, фазанов и декоративных кур.

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