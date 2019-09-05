Двум преступникам грозит пять лет тюрьмы за кражу цыплят
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Никополе Днепропетровской области полицейские привлекли к ответственности двух человек за попытку кражи 400 цыплят из птицекомбината. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.
Так, охранники сообщили полиции о неизвестных похитителях: мужчина перебросил ящики с цыплятами через забор, а с другой стороны женщина-сообщница грузила их в машину.
"Как установили полицейские, вором оказался 33-летний местный житель - работник комбината. Его сообщница - 26-летняя бывшая работница фабрики. Они спланировали и похитили с территории птицекомбинату 400 суточных цыплят. Преступников задержали на горячем, когда те пытались скрыться с места преступления", - говорится в сообщении.
30 августа им было объявлено о подозрении ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок. 31 августа дело с обвинительным актом направлено в суд.
Напомним, что во Львовской области с территории экологического центра похитили павлинов, фазанов и декоративных кур.