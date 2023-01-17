Двох тижнів достатньо: Шмигаль сподівається, що до 31 січня буде визначено трьох кандидатів на посаду директора НАБУ

Деталі

За словами Шмигаля, зараз Уряд стурбований можливістю затягування цього процесу. Кандидатам залишилося виконати практичне завдання, пройти оцінку особистісних компетенцій і відповідну співбесіду з Конкурсною комісією.

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“Впевнений, що двох тижнів цілком достатньо, аби завершити ці процедури й до 31 січня подати перелік із трьох відібраних кандидатів на посаду директора НАБУ”, — сказав прем’єр.

Додамо

Перша оцінка виконання рекомендацій Європейської комісії щодо подальшої євроінтеграції України відбудеться в лютому.

Для України важливо вчасно та у повному обсязі виконати свою “домашню роботу”. Зокрема, завершити конкурс на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро.

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