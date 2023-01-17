Двух недель достаточно: Шмыгаль надеется, что до 31 января будут определены три кандидата на должность директора НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль надеется, что до 31 января уже будет подан перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ. Уже пройдено пять этапов из девяти конкурсного отбора. Об этом Глава правительства сказал во время заседания, передает УНН.
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По словам Шмыгаля, сейчас Правительство обеспокоено возможностью затягивания этого процесса. Кандидатам осталось выполнить практическое задание, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с Конкурсной комиссией.
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“Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января подать перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ”, — сказал премьер.
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Первая оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии по дальнейшей евроинтеграции Украины состоится в феврале.
Для Украины важно вовремя и в полном объеме выполнить свою “домашнюю работу”. В частности, завершить конкурс на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро.
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