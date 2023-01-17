Двух недель достаточно: Шмыгаль надеется, что до 31 января будут определены три кандидата на должность директора НАБУ

Детали

По словам Шмыгаля, сейчас Правительство обеспокоено возможностью затягивания этого процесса. Кандидатам осталось выполнить практическое задание, пройти оценку личностных компетенций и соответствующее собеседование с Конкурсной комиссией.

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“Уверен, что двух недель вполне достаточно, чтобы завершить эти процедуры и до 31 января подать перечень из трех отобранных кандидатов на должность директора НАБУ”, — сказал премьер.

Добавим

Первая оценка выполнения рекомендаций Европейской комиссии по дальнейшей евроинтеграции Украины состоится в феврале.

Для Украины важно вовремя и в полном объеме выполнить свою “домашнюю работу”. В частности, завершить конкурс на занятие должности директора Национального антикоррупционного бюро.

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