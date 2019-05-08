Двох російських футболістів засудили до реальних термінів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Пресненський суд Москви в РФ засудив півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва до одного року і п'яти місяців позбавлення волі у колонії загального режиму, нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна - до року і шести місяців, передає УНН з посиланням на російське видання "Дождь".
Кирило Кокорін, молодший брат Олександра Кокоріна, також отримав 1,5 року колонії, друг футболістів Олександр Протасовицький - рік і п'ять місяців.
За словами судді, "виправлення можливе лише в колонії загального режиму". Знаряддя злочину, дерев'яний стілець, згідно з судовим рішенням, повинні знищити.
З огляду на термін, проведений в СІЗО, їм залишилося перебувати в ув'язненні сім місяців, відзначає телеканал "360".
Раніше сьогодні суд визнав двох російських футболістів Мамаєва і Кокоріна винними в побоях.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року російські футболісти побили чиновника з міністерства в РФ.