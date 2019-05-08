Двох російських футболістів засудили до реальних термінів

КИЇВ. 8 травня. УНН. Пресненський суд Москви в РФ засудив півзахисника "Краснодара" Павла Мамаєва до одного року і п'яти місяців позбавлення волі у колонії загального режиму, нападника "Зеніту" Олександра Кокоріна - до року і шести місяців, передає УНН з посиланням на російське видання "Дождь".