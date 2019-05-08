Суд визнав двох російських футболістів винуватими у побоях
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Пресненський суд Москви у Росії виносить обвинувальний вирок футболістам Павлу Мамаєву і Олександру Кокорін у справі про бійку в центрі російської столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на ТАСС.
"Суд встановив, що Мамаєв, Олександр Кокорін, Кирило Кокорін і Протасовицькій вчинили навмисне заподіяння шкоди здоров'ю", - оголосила суддя.
"Підсудний (Олександр) Кокорін завдав удар дерев'яним стільцем потерпілому Паку з хуліганських спонукань", - оголосила суддя.
"Удари Соловчуку, який лежав, наносив і Мамаєв, удари також завдав і Кокорін", - додала суддя.
Таким чином, суд постановив, що Кокорін і Мамаєв визнані винними за статтями про хуліганство та побої.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року російські футболісти побили чиновника з міністерства у РФ.