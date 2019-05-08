Суд признал двух российских футболистов виновными в побоях
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Пресненский суд Москвы в России выносит обвинительный приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драке в центре российской столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.
"Суд установил, что Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Протасовицкий совершили умышленное причинение вреда здоровью", - объявила судья.
"Подсудимый (Александр) Кокорин нанес удар деревянным стулом потерпевшему Паку из хулиганских побуждений", - объявила судья.
"Удары лежащему Соловчуку наносил и Мамаев, удары также нанес и Кокорин", - добавила судья.
Таким образом, суд установил, что Кокорин и Мамаев признаны виновными по статьям о хулиганстве и побоях.
Напомним, в октябре 2018 года российские футболисты избили чиновника из министерства в РФ.