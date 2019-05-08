Суд признал двух российских футболистов виновными в побоях

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 72424 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100018 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102884 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104645 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112827 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138600 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144777 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130211 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130283 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Суд признал двух российских футболистов виновными в побоях

Суд признал двух российских футболистов виновными в побоях

Киев  •  УНН

 • 10603 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Пресненский суд Москвы в России выносит обвинительный приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину по делу о драке в центре российской столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Суд установил, что Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и Протасовицкий совершили умышленное причинение вреда здоровью", - объявила судья.

"Подсудимый (Александр) Кокорин нанес удар деревянным стулом потерпевшему Паку из хулиганских побуждений", - объявила судья.

"Удары лежащему Соловчуку наносил и Мамаев, удары также нанес и Кокорин", - добавила судья.

Таким образом, суд установил, что Кокорин и Мамаев признаны виновными по статьям о хулиганстве и побоях.

Напомним, в октябре 2018 года российские футболисты избили чиновника из министерства в РФ.

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