Двух российских футболистов приговорили к реальным срокам

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 58532 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 86628 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 100467 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 102488 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 125793 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112366 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138274 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144738 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130192 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130243 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Двух российских футболистов приговорили к реальным срокам

Двух российских футболистов приговорили к реальным срокам

Киев  •  УНН

 • 10224 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Пресненский суд Москвы в РФ приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего "Зенита" Александра Кокорина — к году и шести месяцам, передает УНН со ссылкой на российское издание "Дождь".

Кирилл Кокорин, младший брат Александра Кокорина, также получил 1,5 года колонии, друг футболистов Александр Протасовицкий — год и пять месяцев.

По словам судьи, "исправление возможно только в колонии общего режима". Орудие преступления, деревянный стул, согласно судебному решению, должны уничтожить.

Учитывая срок, проведенный в СИЗО, им осталось находиться в заключении семи месяцев, отмечает телеканал "360".

Ранее сегодня суд признал двух российских футболистов Мамаева и Кокорина виновными в побоях.

Напомним, в октябре 2018 года российские футболисты избили чиновника из министерства в РФ.

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