Двух российских футболистов приговорили к реальным срокам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Пресненский суд Москвы в РФ приговорил полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима, нападающего "Зенита" Александра Кокорина — к году и шести месяцам, передает УНН со ссылкой на российское издание "Дождь".
Кирилл Кокорин, младший брат Александра Кокорина, также получил 1,5 года колонии, друг футболистов Александр Протасовицкий — год и пять месяцев.
По словам судьи, "исправление возможно только в колонии общего режима". Орудие преступления, деревянный стул, согласно судебному решению, должны уничтожить.
Учитывая срок, проведенный в СИЗО, им осталось находиться в заключении семи месяцев, отмечает телеканал "360".
Ранее сегодня суд признал двух российских футболистов Мамаева и Кокорина виновными в побоях.
Напомним, в октябре 2018 года российские футболисты избили чиновника из министерства в РФ.