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Двох поліцейських підозрюють у знущанні над чоловіком

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У Краматорську двох поліцейських підозрюють у побитті водія на блокпосту в Кремінському районі Луганської області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДБР.

“Слідством попередньо встановлено, що в лютому 2018 року старший сержант — дільничний офіцер поліції сектору превенції Хотинського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області та поліцейський сектору реагування патрульної поліції № 3 цього ж відділення поліції були направлені на стажування до Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області та залучені до забезпечення публічної безпеки та порядку на блокпосту в Кремінському районі Луганської області”, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, під час чергування на блокпосту, поліцейські здійснили перевірку салону та багажного відділення приватного автомобіля, який зупинився перед знаком “STOP-контроль”, без зазначення причини та законодавчих підстав для проведення такого заходу.

Поліцейські помітили у багажнику сумку з особистими речами власника авто та наказали водію висипати речі на асфальт. Чоловік добровільно відкрив сумку та дозволив оглянути її вміст, не чинив опору, проте поліцейські силою повалили його на проїзджу частину, де надягли кайданки та, вимагаючи вибачень перед поліцейським за начебто неповагу до поліції, застосували сльозогінний спеціальний засіб “Терен”.

У результаті протиправних дій чоловік втратив свідомість та отримав легкі тілесні ушкодження (закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та садни різних частин тіла).

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.365 Кримінального кодексу України (перевищення влади, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих прав та повноважень, що завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам громадянина, які супроводжувались насильством, застосуванням спеціальних засобів та болісними і такими, що ображають честь потерпілого, діями, за відсутності ознак катування).

Поліцейським повідомлено про підозру. За результатами розгляду клопотання судом обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. У разі доведення провини їм загрожує ув’язнення на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, до суду направили обвинувальний акт стосовно трьох працівників обласної поліції, яких підозрюють у вимаганні 20 тисяч доларів США та двох елітних автомобілів.

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