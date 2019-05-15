Двух полицейских подозревают в издевательстве над мужчиной

"Следствием предварительно установлено, что в феврале 2018 года старший сержант - участковый офицер полиции сектора превенции Хотинского отделения полиции Кельменецкого отдела полиции ГУНП в Черновицкой области и полицейский сектора реагирования патрульной полиции № 3 этого же отделения полиции были направлены на стажировку в Рубежанский ОП ГУНП в Луганской области и привлеченные к обеспечению общественной безопасности и порядка на блокпосту в Кременском районе Луганской области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, во время дежурства на блокпосту, полицейские провели проверку салона и багажного отделения частного автомобиля, который остановился перед знаком "STOP-контроль", без указания причины и законодательных оснований для проведения такого мероприятия.

Полицейские заметили в багажнике сумку с личными вещами владельца авто и приказали водителю высыпать вещи на асфальт. Мужчина добровольно открыл сумку и позволил осмотреть ее содержимое, не сопротивлялся, однако полицейские силой повалили его на проезжую часть, где надели наручники и, требуя извинений перед полицейским за якобы неуважение к полиции применили слезоточивое специальное средство "Терен".

В результате противоправных действий человек потерял сознание и получил легкие телесные повреждения (закрытая черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадины различных частей тела).

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных прав и полномочий, которые нанесли существенный вред охраняемым законом правам гражданина, которые сопровождались насилием, применением специальных средств и мучительными и оскорбляющими честь потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток).

Полицейским сообщено о подозрении. По результатам рассмотрения ходатайства судом избрана мера пресечения в виде личного обязательства. В случае доказательства вины им грозит тюремное заключение на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в суд направили обвинительное заключение в отношении трех работников областной полиции, которых подозревают в вымогательстве 20 000 долларов США и двух элитных автомобилей.