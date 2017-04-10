Двох підлітків у Харкові вдарило струмом на електропідстанції
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Харкові рятувальники зняли з електричної опори на території електропідстанції двох підлітків, які були уражені струмом та отримали опіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
9 квітня о 15:58 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення про надзвичайну подію на території електропідстанції "Перемога" АТ "Харківобленерго", розташованої на пр. Перемоги, 83.
"За викликом прибули рятувальники 32-ї Державної пожежно-рятувальної частини та встановили, що на одній з трансформаторних опор головою вниз висить 13-річний підліток. Дитина мала численні опіки та кликала на допомогу. Крім того, на землі знаходився ще один підліток, віком 12 років, який також отримав враження електричним струмом", - йдеться у повідомленні.
Як було з’ясовано пізніше, діти потрапили на територію трансформаторної підстанції, напруга якої становить 110 кВт та залізли на електричну опору, де й отримали опіки внаслідок ураження електрострумом.
Зважаючи на високу напругу в мережі електропідстанції, рятувальники запросили диспетчера АТ "Харківобленерго" для того щоб вимкнути електроживлення підстанції для проведення рятувальних робіт. О 16:15 від диспетчера надійшло повідомлення про зниження напруги (повне відключення було неможливе).
Після проведення детального огляду місця події було встановлено, що за зовнішніми ознаками тіло підлітка не перебувало під напругою. Хлопець зачепився ногою за металеву конструкцію опори і не торкався електричних дротів. Тоді керівником рятувальних робіт було прийняте рішення зняти постраждалого з опори, використовуючи діелектричні засоби.
Після проведення рятувальних робіт постраждалі підлітки були передані лікарям швидкої медичної допомоги та направлені до лікарні.
Як повідомляв УНН, 7 квітня уповноважений Президента з прав людини Микола Кулеба розповів, чому ситуація із жорстокістю підлітків в Україні вийшла з-під контролю.