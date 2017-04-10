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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44048 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Двух подростков в Харькове ударило током на электроподстанции

Двух подростков в Харькове ударило током на электроподстанции

Киев  •  УНН

 • 9372 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Харькове спасатели сняли с электрической опоры на территории электроподстанции двух подростков, которые были поражены током и получили ожоги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

9 апреля в 15:58 в службу спасения "101" поступило сообщение о чрезвычайном происшествии на территории электроподстанции "Победа" АО "Харьковоблэнерго", расположенной на пр. Победы, 83.

"По вызову прибыли спасатели 32-й государственной пожарно-спасательной части и установили, что на одной из трансформаторных опор головой вниз висит 13-летний подросток. Ребенок имел многочисленные ожоги и звал на помощь. Кроме того, на земле находился еще один подросток в возрасте 12 лет, который также получил поражение электрическим током", - говорится в сообщении.

Как выяснилось позже, дети попали на территорию трансформаторной подстанции, напряжение которой составляет 110 кВт и залезли в электрическую опору, где и получили ожоги в результате поражения электротоком.

Несмотря на высокое напряжение в сети электроподстанции, спасатели пригласили диспетчера АО "Харьковоблэнерго" для того чтобы отключить электропитание подстанции для проведения спасательных работ. В 16:15 от диспетчера поступило сообщение о снижении напряжения (полное отключение было невозможно).

После проведения детального осмотра места происшествия было установлено, что по внешним признакам тело подростка не находилось под напряжением. Парень зацепился ногой за металлическую конструкцию опоры и не касался электрических проводов. Тогда руководителем спасательных работ было принято решение снять пострадавшего с опоры, используя диэлектрические средства.

После проведения спасательных работ пострадавшие подростки были переданы врачам скорой медицинской помощи и направлены в больницу.

Как сообщал УНН, 7 апреля уполномоченный Президента по правам человека Николай Кулеба рассказал, почему ситуация с жестокостью подростков в Украине вышла из-под контроля.

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