Двоє дітей-гімнастів зірвалися з 3-метрової висоти та впали на арену цирку у Запоріжжі: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
Двоє дітей-гімнастів, віком 15 та 12 років, впали з 3-метрової висоти під час циркової вистави у Запоріжжі та отримали травми, що стало приводом для поліцейського розслідування інциденту.
Двоє дітей-гімнастів, віком 15 та 12 років, впали з 3-метрової висоти під час циркової вистави у Запоріжжі та отримали травми, що стало приводом для поліцейського розслідування інциденту, пише УНН з посиланням на ГУНП у Запорізькій області.
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Поліцейські встановлюють обставини нещасного випадку в Запорізькому державному цирку.
Ситуація, як вказано, сталася під час виконання гімнастичного номеру. "Двоє гімнастів – 15-річний хлопець та 12-річна дівчина - зірвалися з 3-метрової висоти та впали на арену. Внаслідок падіння діти травмувалися", - ідеться у повідомленні.
"Попередньо поліцейські з’ясували, що близько 18:00 під час вистави в міському цирку виконавці гімнастичного номеру програми не втримались на канаті та зірвались з 3-метрової висоти", - зазначили у поліції.
Повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Запорізької обласної дитячої лікарні доставлено двох неповнолітніх, поліції надійшло 27 квітня. "Через падіння обоє отримали травми різного ступеню тяжкості. Наразі діти перебувають у лікарні, загрози їхньому життю немає", - вказали у поліції.
Стан дітей-гімнастів, які під час вистави в цирку в Запоріжжі зірвались з триметрової висоти, ближче до середнього ступеня важкості, повідомив "Суспільному" директор медзакладу Юрій Борзенко.
"У свідомості. Знаходяться в реанімації, але ми помістили їх туди про всяк випадок. У дівчинки струс мозку, вона скаржиться на головний біль, а у хлопчика перелам двох стоп. Пошкоджень внутрішніх органів немає", - зазначив Борзенко.
Відомості про подію слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 271 (Порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують обставини та причини події.
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