Двое детей-гимнастов сорвались с 3-метровой высоты и упали на арену цирка в Запорожье: полиция открыла производство

Двое детей-гимнастов, в возрасте 15 и 12 лет, упали с 3-метровой высоты во время циркового представления в Запорожье и получили травмы, что стало поводом для полицейского расследования инцидента, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

Детали

Полицейские устанавливают обстоятельства несчастного случая в Запорожском государственном цирке.

Ситуация, как указано, произошла во время выполнения гимнастического номера. "Двое гимнастов - 15-летний парень и 12-летняя девушка - сорвались с 3-метровой высоты и упали на арену. В результате падения дети травмировались", - говорится в сообщении.

"Предварительно полицейские выяснили, что около 18:00 во время представления в городском цирке исполнители гимнастического номера программы не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты", - отметили в полиции.

Сообщение о том, что в реанимационное отделение Запорожской областной детской больницы доставлены двое несовершеннолетних, полиции поступило 27 апреля. "Из-за падения оба получили травмы различной степени тяжести. Сейчас дети находятся в больнице, угрозы их жизни нет", - указали в полиции.

Состояние детей-гимнастов, которые во время представления в цирке в Запорожье сорвались с трехметровой высоты, ближе к средней степени тяжести, сообщил "Суспільному" директор медучреждения Юрий Борзенко.

"В сознании. Находятся в реанимации, но мы поместили их туда на всякий случай. У девочки сотрясение мозга, она жалуется на головную боль, а у мальчика перелом двух стоп. Повреждений внутренних органов нет", - отметил Борзенко.

Сведения о событии следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 271 (Нарушение требований законодательства об охране труда) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины происшествия.

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