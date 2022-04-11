Дві японські фармкомпанії Такеда та Астеллас скасували свої випробування в росії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Серед великих вітчизняних фармацевтичних компаній зростає рух за скасування нових клінічних випробувань в росії. Це все відбувається на тлі вторгнення в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Nikkei.
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Компанія Takeda Pharmaceutical розробляє препарати в галузі онкології, гастроентерології, неврології, гематології. Також діяльність компанії спрямована на розробку вакцин та препаратів плазми крові.
Astellas Pharma проводить розробки в галузі урології, трансплантології та системної антигрибкової терапії.
Після вторгнення в Україну фармацевтична компанія Takeda не проводила нове клінічне випробування в росії та зупинила нові інвестиції. Це тимчасове призупинення може вплинути вплинути на графік розробки нових ліків.
Як повідомляє японське видання Nikkei, фармацевтичний та медичний бізнес не підпадає під економічні санкції з гуманітарної точки зору.
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