Две японские фармкомпании Такеда и Астеллас отменили свои испытания в россии

Детали

Компания Takeda Pharmaceutical разрабатывает препараты в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, гематологии. Также деятельность компании направлена на разработку вакцин и препаратов плазмы крови.

Astellas Pharma проводит разработки в области урологии, трансплантологии и системной антигрибковой терапии.

После вторжения в Украину фармацевтическая компания Takeda не проводила новое клиническое испытание в россии и остановила новые инвестиции. Эта временная приостановка может повлиять на график разработки новых лекарств.

Как сообщает японское издание Nikkei, фармацевтический и медицинский бизнес не подпадает под экономические санкции с гуманитарной точки зрения.

Напомним

Австрия продолжит усиливать санкции против рф пока не прекратится война.