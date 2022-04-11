Две японские фармкомпании Такеда и Астеллас отменили свои испытания в россии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Среди крупных отечественных фармацевтических компаний растет движение за отмену новых клинических испытаний в россии. Это все происходит на фоне вторжения в Украину. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Nikkei.
Детали
Компания Takeda Pharmaceutical разрабатывает препараты в области онкологии, гастроэнтерологии, неврологии, гематологии. Также деятельность компании направлена на разработку вакцин и препаратов плазмы крови.
Astellas Pharma проводит разработки в области урологии, трансплантологии и системной антигрибковой терапии.
После вторжения в Украину фармацевтическая компания Takeda не проводила новое клиническое испытание в россии и остановила новые инвестиции. Эта временная приостановка может повлиять на график разработки новых лекарств.
Как сообщает японское издание Nikkei, фармацевтический и медицинский бизнес не подпадает под экономические санкции с гуманитарной точки зрения.
Напомним
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