Дві військові частини отримали 45 FPV-дронів від Фонду Вадима Столара

Благодійний фонд Вадима Столара передав ще 45 FPV-дронів захисникам з двох підрозділів, які боронять Україну на фронті. Про це йдеться у сюжеті Новини.Live, передає УНН.

Зазначається, що надані безпілотники були придбані за рекомендаціями та побажаннями операторів, які відповідають за їхнє використання. Вони можуть гарантовано нести більш як 1 кг вибухівки на відстань до 20 км.

"Не секрет, що зараз у військовій справі наступила нова ера – ера дронів. І до нас надходять численні запити від військових саме на купівлю та передання "пташок". Наш Фонд завжди намагається оперативно реагувати на звернення від наших захисників. Ми закуповуємо та надаємо бійцям розвідувальні БПЛА, ударні дрони і антидронові системи із засобами РЕБ. Цього разу передали 45 FPV-дронів для двох військових частин", – зазначила Наталія Приходько, волонтерка Фонду.

Боєць 23-го окремого стрілецького батальйону з позивним "Буревій", який отримував дрони, наголосив, що у реаліях сучасної війни вони використовуються і під час наступу, і під час оборони, і витрачаються дуже швидко.

"Хотіли б щиро подякувати Фонду Вадима Столара за системну допомогу, яку він надає нашому підрозділу – а це найчастіше автомобілі та безпілотники. Сьогодні ми їх отримаємо, а завтра ці "пташки" будуть знищувати ворога на Бахмутському напрямку", – додав військовий батальйону "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади імені І. Сірка з позивним "Отаман".

"Кожен з цих дронів у руках досвідчених пілотів – це певна кількість знищеної ворожої техніки та живої сили. А отже – збережені життя та здоров’я українських військових, що є пріоритетом для нашого Фонду", – сказав Вадим Столар.

Загалом з початку повномасштабного російського вторгнення захисники отримали від Фонду Вадима Столара близько 50 тис. одиниць військового спорядження, інструментів та одягу, понад 600 одиниць високотехнологічного обладнання, такого як розвідувальні та ударні квадрокоптери, антидронові системи, РЕБ системи, а також 64 одиниці спеціалізованої автомобільної техніки.